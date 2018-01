Il miglior hotel del mondo secondo TripAdvisor è in Cambogia Ma in classifica c' è anche

Booking Award : i miglior i hotel a punteggio 10 Perfetto : Ogni anno, Booking .com, leader nell’offerta di posti unici dove soggiornare, attraverso i Guest Review Award s 2018 premia le strutture ricettive che hanno un punteggio medio delle recensioni che va dall’8 in su, proveniente da un minimo di 5 giudizi. Nel 2017 le recensioni analizzate per decretare i vincitori sono state oltre 140 milioni e sono ben 549.937 strutture in 218 paesi a essere state premiate. «Le oltre 140 milioni di recensioni ...

Hot list 2017 : i miglior i nuovi hotel italiani : Da un lato la storia, dall’altro il futuro: i migliori hotel aperti quest’anno in Italia (che vedete nella gallery sopra) si dividono tra chi riparte da un’eclettica rivalutazione di edifici storici e chi scommette sul design ipermoderno. Tra i primi, l’Eden a Roma, albergo del 1889 a pochi metri da via Veneto che ora, parte della Dorchester Collection, ha riaperto dopo due anni di ristrutturazioni che lo hanno reso di ...

Questo è il miglior hotel che puoi trovare a Londra : Sarà per quel mix perfetto di tradizione inglese e raffinatezza contemporanea, o per il fascino delle architetture della Belle Époque tra cui quell’imponente scala in marmo Pavonazzo che sale di ben sette piani. O forse per gli spazi della Gran Manor House Wing, l’esclusiva suite con 6 camere con tanto di indirizzo postale, per i servizi esclusivi dedicati anche ai propri cani o ancora per gli spettacoli di cabaret e di musica jazz ...