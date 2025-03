Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo-Reggiana, curve: no all’inversione. Possibile anticipo di orario

Reggio Emilia, 26 marzo 2025 – C’era attesa per il responso dell’Osservatorio del Viminale perdi sabato (ore 19.30 al “Città del Tricolore”). Nelle indicazioni che ha dato si legge che per i residenti nella provincia di Reggio Emilia la vendita dei biglietti può avvenire esclusivamente per il settore ospiti (la Curva Nord) e per la Tribuna Est settore Nord (dove abitualmente si posiziona il “Gruppo Vandelli”). È il primo punto dei tre compresi nella disposizione. Il secondo dice che la vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio potrà avvenire solo “ai possessori dellacard, ovunque siano residenti”. Non solo. “Per i residenti in provincia di Reggio, la tessera deve essere stata sottoscritta entro il 25 marzo”, ovvero entro ieri. Queste sono le indicazioni da Roma, che, come si legge, ha considerato questo incontro con “profili di rischio”, e per questo ha condiviso l’adozione, in sede di Gos, delle misure citate prima che sono state “indicate dalla Questura di Reggio e concordate con le società sportive”.