Inter-news.it - LIVE – Inter-Monza Primavera 4-1: Zanaboni accorcia su rigore!

Leggi su Inter-news.it

Inizia ildella partita di campionato tra. Sfida valida per la ventiseiesima giornata del Campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.4-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP90+1?parte dal dischetto e mette a segno il primo gol del: il risultato si sposta sul 4-190? CALCIO DIPER IL! Della Moraviene in maniera scomposta su Nené90? L’arbitro assegna tre minuti di recupero89? GOOOOOOOOOOOOOLLLLL! Missile imprendibile di Cocchi dalla sinistra dell’area per il poker dell’!86? Punizione battuta: la difesa nerazzurra tiene bene e allontana ogni possibile pericolo85? Ilconquista un’ottima chance: calcio di punizione dal limite dell’area84? Doppia sostituzione per l’: Bovo esce entra Re Cecconi, esce Garonetti entra Cerpelletti80? GOOOOOOOOOOLLLLLL!!! A Topalovic basta un minuto in campo per andare a segno: conclusione mancina spettacolare del nerazzurro che batte Mazza con un missile.