Vieni al Milan irrompe Allegri | dispetto alla Juve

Il Milan sembra ormai aver definitivamente accantonato la pista che portava a Ardon Jashari e le strategie di Tare sembrano muoversi su altri orizzonti. Il centrocampista svizzero, che nei piani di Massimiliano Allegri sarebbe dovuto essere l’ultimo tassello per completare la mediana, ha scelto di tornare ad allenarsi con il Club Bruges, segnando di fatto la fine delle speranze rossonere. Dopo giorni di trattative infruttuose e di offerte respinte, la dirigenza di via Aldo Rossi ha deciso di non insistere oltre, concentrandosi su nuovi obiettivi per il centrocampo. Nel frattempo, anche l’interesse per Dusan Vlahovic si sta raffreddando. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

In questa notizia si parla di: milan - allegri - vieni - irrompe

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Allenatore Milan, Romano: “Ecco la priorità di Allegri” - Allenatore Milan, Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Ibra irrompe sul mercato per portare al Milan uno dei pupilli: super colpo per l’estate, ecco la mossa decisiva per chiudere.

Allegri chiama Rabiot: "Vieni al Milan?". Il francese apre - Sportmediaset - Il francese apre Il centrocampista si trova bene a Marsiglia ma è molto legato al tecnico, opzione possibile a centrocampo. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Milan, la scelta di Allegri e i segnali di svolta | Gazzetta.it - Allegri è stato a lungo oggetto di una campagna che ne ha sminuito i meriti. Scrive gazzetta.it