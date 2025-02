Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari venerdì 14 febbraio, programma, streaming

14, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui Mondiali di sci alpino con la gara maschile del gigante. Tra le porte larghe vedremo se Luca De Aliprandini e soci sapranno trovare confidenza con la neve di Saalbach (Austria). Compagine tricolore che spera di arricchire il proprio medaglie, fatto attualmente di 2 ori e 1 argento, dopo che una straordinaria Federica Brignone è andata a prendersi il metallo più pregiato in gigante.Rassegna iridata che sarà anche a Lenzerheide (Svizzera) e parliamo di biathlon. Dopo l’antipasto con la staffetta mista, iniziano le prove individuali e saranno le ragazze della 7.