Il gesto da applausi di Moise Kean contro i pseudotifosi razzisti

AGI - Alla stupidità umana non c'è mai limite. E neanche agli episodi di razzismo, soprattutto nel mondo sempre più malato del calcio. L'ultimo protagonista ad aver subito attacchi vergognosi è, attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana. Uno dei giocatori più importanti del nostro campionato che, dopo aver vissuto alcune stagioni difficili, è rinato a Firenze, con la maglia viola, segnando caterve di gol e contendendo a Retegui il titolo di capocannoniere. La doppia sfida tra Inter e Fiorentina, una vittoria per parte, ha scatenato gli istinti più bestiali dei tifosi. Dopo la vittoria dei toscani per 3-0 nel recupero infrasettimanale, ieri si è giocato 'il ritorno', a San Siro, terminato 2-1 per i nerazzurri. E se nella prima partita la stella diaveva brillato con una doppietta, nella seconda partita tutta la squadra viola ha fatto più fatica, arrendendosi a un'avversaria determinata ad accorciare le distanze in classifica dalla capolista Napoli.