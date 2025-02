Ilrestodelcarlino.it - Valanga sul Cusna, l’ira del sindaco: “Se i soccorsi si pagassero tutti sarebbero più prudenti”

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 – Una vicenda a lieto fine, quella degli escursionisti salvati dallacaduta sul monte, sull’Appennino reggiano. Ma che ha scatenato le ire di Enrico Ferretti,di Ventasso, territorio dove si è sfiorata l’ennesima tragedia. “La montagna va rispettata, non siamo al luna park”, scatta Ferretti. ''Innanzitutto - spiega Ferretti - prima di avventurarsi ad alta quota, è bene conoscere le regole del gioco: al giorno d'oggi le previsioni meteorologiche sono accuratissime, bisogna consultarle sempre prima di andare in montagna, valutando se possono sorgere delle criticità legate al maltempo. In questo caso, erano giorni che attendevamo una nevicata durante il fine settimana, eppure ci sono persone che hanno scelto comunque di andare nei boschi, dove la rete telefonica è mediamente molto più scarsa rispetto alla media, senza preoccuparsi delle possibili complicazioni climatiche".