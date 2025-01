Anteprima24.it - Auto contro furgone nel Casertano, morto 31enne

Tempo di lettura: < 1 minutoUnmobilista di 31 anni èad Aversa (Caserta) in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 in via Atellana, ed ha coinvolto l’dele un, che si sono scontrati, con il secondo che ha urtato violentemente la fiancata dalla vettura. Quando sul posto è giunta la squadra del Distaccamento di Aversa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, i due mezzi erano al centro della carreggiata, con ilbloccato esanime nell’abitacolo della sua; i pompieri hanno subito provato a liberare l’mobilista, ci sono anche riusciti ma purtroppo l’uomo era già deceduto.L'articolonelproviene da Anteprima24.it.