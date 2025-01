Ilrestodelcarlino.it - Melgrati in uscita verso il prestito alla Lucchese

Non erano previsti interventi nella batteria dei portieri nel corso del mercato di riparazione, invece anche tra i pali le porte sono girevoli. Riccardoinfatti è vicinissimo, che lo dovrebbe prendere infino al termine della stagione. A quel punto, l’estremo difensore rientrerà a Ferrara, dove la scorsa estate ha sottoscritto un contratto biennale (fino al 30 giugno 2026) col club di via Copparo). Del resto, il portiere proveniente dal Lecco non era certo venuto in biancazzurro per fare la riserva. Anzi, a inizio campionato le gerarchie tra i pali erano piuttosto chiare, contitolare, Cesare Galeotti secondo e Marco Meneghetti terzo portiere. Le cose sono proseguite in questo modo per 13 giornate, conche però non ha mai fornito le certezze che ci si aspettavano da un numero 1 della sua esperienza.