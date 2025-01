361magazine.com - Grande Fratello, il nuovo piano di Lorenzo per eliminare Helena: “Io aspetto giovedì”

Spolverato mira adPretes e prepara una nuova strategia. La prossima mossaSpolverato sta studiando silenziosamente le prossime mosse per poternuovamentePrestes. La giovane modella era stata eliminata proprio poche settimane fa dal gioco ma il pubblico, lo scorso lunedì ha deciso di ripescare quattro ex concorrenti edinsieme a Jessica, Iago ed Eva sono ritornati ufficialmente in gara. Dal momento in cuiè tornata in Casa si stanno verificando nuove strategie e nuovi complotti. La Prestes ieri sera è finita al televoto e nel momento in cui verrà eliminata non potrà più ritornare in gara, mentre Shaila,, Zeudi e Javier hanno ricevuto un bonus e potranno essere ripescati in qualsiasi momento.