Asllani Fiorentina Pioli spinge per il mediano nerazzurro | l’ex tecnico del Milan ha le idee chiare sul centrocampo

Asllani Fiorentina, Pioli vuole rinforzi a centrocampo. BernabĂ© sfuma, risalgono Sohm e Laon, ma in pole rimane il nerazzurro. Asllani Fiorentina è un binomio che piacerebbe molto a Stefano Pioli il quale è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti, con particolare attenzione rivolta al centrocampo. Il tecnico viola ha chiesto alla dirigenza elementi in grado di garantire equilibrio e qualitĂ nella manovra, e uno dei nomi che restano in cima alla lista è quello di Kristjan Asllani, centrocampista dell’ Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’albanese rappresenta un obiettivo concreto per i viola, anche se la sua acquisizione non si preannuncia semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Fiorentina, Pioli spinge per il mediano nerazzurro: l’ex tecnico del Milan ha le idee chiare sul centrocampo

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli - centrocampo - asllani

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

?La Fiorentina va in cerca di un rinforzo per il proprio centrocampo per la casella di regista basso e i viola parrebbero aver rotto gli indugi proprio in queste ore, direzionando i propri sforzi in direzione di Kristjan Asllani (23 anni). Il centrocampista classe 200 Vai su Facebook

Fiorentina, caccia al regista: 4 nomi (piĂą uno) sulla lista di Pioli; Calciomercato Fiorentina: obiettivo centrocampo, Pioli guarda in casa Inter; Fiorentina su Asllani, Pioli insiste per il regista.

Asllani-Fiorentina, contatto! Pioli insiste per avere il regista – SI - Asllani è il nome scelto dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025- Secondo inter-news.it

Fiorentina su Asllani, Pioli insiste per il regista - La Fiorentina spinge per Kristjan Asllani: contatti avviati con l’Inter per rafforzare il centrocampo, Pioli lo vuole subito. Segnala europacalcio.it