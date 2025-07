Gaza colpita la Chiesa della Sacra Famiglia | l’europarlamentare Marco Squarta rompe il silenzio

«Adesso basta. Gaza, colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia. Basta silenzio». Con queste parole l’europarlamentare Marco Squarta è intervenuto duramente sui raid israeliani che continuano a colpire la Striscia di Gaza, denunciando l’attacco a uno dei luoghi simbolo della fede cristiana locale, rifugio per numerosi civili. «I raid israeliani su Gaza continuano a seminare morte e distruzione tra i civili. Ora a essere colpita è anche la Chiesa della Sacra Famiglia, simbolo di fede e rifugio per tanti innocenti», ha dichiarato Squarta, sottolineando l’inaccettabilità di una strategia militare che «colpisce indiscriminatamente la popolazione civile, senza alcun rispetto per la vita umana, i luoghi sacri e la dignità delle persone». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gaza, colpita la Chiesa della Sacra Famiglia: l’europarlamentare Marco Squarta rompe il silenzio

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta.

Malta, nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele - Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone - Malta, 2 mag. (askanews) - Un'imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l'ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla "Conscience".

