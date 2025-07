Costoli, 200mila euro per gli spogliatoi degli utenti disabili.

Firenze, 17 luglio 2025 – Un investimento di 200mila euro per migliorare, riqualificare e riorganizzare gli spogliatoi della piscina Costol i riservati agli utenti disabili. Il via libera all'intervento con l'approvazione in giunta dell'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini. Il progetto prevede la riorganizzazione e adeguamento degli spogliatoi e dei servizi per gli utenti della vasca ricreativa, utilizzata per la riabilitazione dei ragazzi disabili. In particolare si procederà con la completa demolizione delle pavimentazioni e dei rivestimenti dei locali e con la riorganizzazione dei servizi igienici e delle docce, divisi per sesso, con il completo adeguamento a norma disabili di tutte le attrezzature dei locali a disposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

