Più risorse regionali per l' educazione musicale nelle scuole coinvolti 33 enti in provincia di Forlì-Cesena

Cresce l’impegno della Regione Emilia-Romagna per promuovere l’educazione musicale nelle scuole e negli enti di formazione professionale. Sono 25 i progetti finanziati con oltre 2,6 milioni di risorse europee Fse+ (esattamente 2.669.555 euro), il 20% in più rispetto allo scorso anno, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Comunicato Regione: Scuola. Più risorse per l'educazione musicale in Emilia-Romagna: oltre 2,6 milioni per 25 progetti regionali, +20% rispetto allo scorso anno. Colla e Conti: Rafforziamo il nostro impegno. Musica pilastro del nostro sistema formativo e pot; Più risorse regionali per l'educazione musicale nelle scuole, coinvolti 33 enti in provincia di Forlì-Cesena

