Meloni a congresso Cisl | Per Governo centrale confronto con parti sociali

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 “Ho accettato questo invito perchĂ© volevo sottolineare ancora una volta la centralitĂ che il governo attribuisce al dialogo con le parti sociali, con i lavoratori, con le imprese, con i corpi intermedi, con chi si fa interprete e portatore delle istanze di una specifica categoria e difende quella istanze mantenendo però come bussola sempre l'interesse generale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cisl a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni a congresso Cisl: Per Governo centrale confronto con parti sociali

In questa notizia si parla di: meloni - congresso - cisl - governo

Cisl, al via domani il congresso, giovedì la premier Meloni - "Il coraggio della partecipazione - Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa" è lo slogan che accompagnerà quest'anno il XX Congresso Confederale della Cisl che si apre domani a Roma davanti a 1.

Cisl, al via domani il congresso, giovedì la premier Meloni - "Il coraggio della partecipazione - Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa" è lo slogan che accompagnerà quest'anno il XX Congresso Confederale della Cisl che si apre domani a Roma davanti a 1.

Sbarra a dritta Meloni si prepara a un’accoglienza trionfale nel Palazzo dei Congressi dell’Eur, dove è in programma il congresso confederale della Cisl. Merito dell’ex segretario generale passato al governo. Intanto Alfano apparecchia a Roma per... Vai su X

SLP-Cisl, Confsal.Com, Failp-Cisal, Fnc-Ugl.Com hanno inviato all'Azienda Poste una richiesta di incontro sulla grave carenza di Dispositivi di Protezione Individuale, allo scopo di prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a piĂą alto rischio infor Vai su Facebook

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al XX Congresso confederale: “La Cisl propone di stringere un patto di responsabilità . Il Governo accoglie questa sfida”; Il Presidente Meloni partecipa al Congresso Confederale Cisl; Meloni oggi al congresso Cisl: «Patto di responsabilità » con il governo, salario minimo, fiscal drag, le differenze con Cgil e Uil.

Meloni a congresso Cisl: Per Governo centrale confronto con parti sociali - “Ho accettato questo invito perché volevo sottolineare ancora una volta la centralità che il governo attribuisce al dialogo con le parti sociali, con i lavoratori, con le imprese, con i corpi intermed ... Segnala ilgiornale.it

Congresso Cisl, Meloni: "Per il governo è centrale il dialogo con le parti sociali" - La premier interviene alla kermesse del sindacato guidato da Daniela Fumarola, ricordando come l'esecutivo abbia creato, dalla sua entrata in carica, più di un milione di posti di lavoro ... msn.com scrive