“Può sembrare paradossale, ma quando l’attaccante Cristiana Girelli ha segnato uno dei gol piĂą belli della fase a gironi contro il Portogallo, piĂą persone l’hanno guardata all’estero che nella sua Italia natale. Mentre il calcio femminile è in piena espansione in altri paesi europei, le “Azzurre” faticano ancora a trovare visibilità ”, scrive la Faz in Germania. In un momento in cui gli Europei femminili spesso sui siti online dei migliori quotidiani sportivi europei sono d’apertura. Questa discrepanza – la nazionale femminile italiana va fortissimo a dispetto del fatto che da noi non se la fila nessuno – è un tema che la stampa tedesca ci rinfaccia da un po’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Girelli segna, la Nazionale femminile vince, ma in Italia nessuno se le fila (Faz)