L’Unione Europea ci chiede di contribuire al suo ambizioso bilancio 2028?2034 “per un’Europa piĂą forte” con una nuova tassa. Infatti, per soddisfare quella che è stata definita la nostra ambizione comune, saranno necessarie nuove risorse. Il comunicato stampa ufficiale lo spiega chiaramente: è necessario un flusso di entrate costante. Uno dei modi individuati è l’applicazione di un’ aliquota sui rifiuti elettronici non raccolti. In questo modo l’Ue stima di generare una media di circa 15 miliardi di euro all’anno. Il Bilancio 2028?2034 sostenuto grazie a rifiuti e inquinamento. Uno dei modi per finanziare il bilancio 2028?2034 dell’Ue sarĂ la tassazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova tassa sui rifiuti, 2 euro al kg: l’Ue incasserà 15 miliardi