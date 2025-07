Napoli-Ndoye pressing in corso | offerto quinquennale il Bologna fissa il prezzo

Il Napoli ha messo sul tavolo un contratto da 3 milioni netti a stagione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Ndoye, pressing in corso: offerto quinquennale, il Bologna fissa il prezzo

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - pressing - corso

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” - Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” Il sorriso di Dan Ndoye dopo la rete contro il Milan racconta la … L'articolo Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” proviene da ForzAzzurri.

Napoli in pressing su Ndoye: filtra ottimismo, le ultime; Napoli, De Laurentiis rilancia: pressing su Lucca e trattative in corso per Osimhen; Napoli su Ndoye, parla l'attaccante: E' bello sapere del loro interesse.

Schira: “Lang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino” - Ngonge verso il Torino” Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, è stato ospite ai ... Come scrive forzazzurri.net

Il Mattino: “Napoli, la notte dei sogni: De Laurentiis rilancia su Lucca, pressing su Juanlu e Ndoye” - Tra un annuncio suggestivo a Pompei e le grandi manovre di mercato, il Napoli di Antonio Conte si prepara a voltare pagina. Segnala napolipiu.com