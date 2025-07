Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025 26 | su quali posti al 30 giugno vengono effettuate

I docenti interessati sono al momento impegnati con la presentazione delle domanda di assegnazione e utilizzazione per l'a.s. 2526. Posti utilizzabili per le operazioni. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 202526: su quali posti al 30 giugno vengono effettuate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - posti - assegnazioni - provvisorie

6.566 posti docenti per le classi in deroga: cosa è previsto per il 2025-2026. La ripartizione regione per regione - I sindacati sono stati convocati martedì 28 aprile 2025 per l’illustrazione della bozza di decreto interministeriale relativo al limite massimo dell’organico docente destinato alle classi in deroga.

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio - Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio - Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.

I posti per assegnazioni provvisorie sono solo quelli rimasti dopo i trasferimenti (visibili dal file dell' UAT di mia titolaritĂ ) o al momento ce ne saranno altri? Grazie Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025/26: su quali posti al 30 giugno vengono effettuate; Assegnazioni provvisorie 2025/26: si conoscerĂ la disponibilitĂ dei posti prima della domanda, ci sono delle percentuali? Pillole di Question Time; UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/26: ECCO IL TESTO DEL CCNI E IL COMMENTO ANALITICO.

Assegnazioni provvisorie IRC: domanda tramite PEC. Quando possono chiedere mobilità in altro settore formativo? - Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti IRC per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). Lo riporta orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/26 docenti ed. motoria scuola primaria. Precisazioni - Il CCNI 2025/28 ha disciplinato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. Come scrive orizzontescuola.it