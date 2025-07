Firenze, 17 luglio 2025 - A Palazzo Pitti il '900 in 40 abiti da sogno: nuovo allestimento al museo della moda. Nove sale appena inaugurate (con molti capi mai esposti fino ad oggi) raccontano gli stili dello scorso secolo dal Charleston degli anni Venti agli scintillanti anni Ottanta di Enrico Coveri, passando per le creazio-ni mozzafiato di Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Roberto Capucci. Annualmente ci saranno rotazioni, per far riemergere dai depositi della galleria pezzi storici mai visti prima. Un secolo di moda, dalla vivacità del Charleston agli scintillanti anni Ot-tanta di Enrico Coveri, passando per le creazioni mozzafiato di Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Roberto Capucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Palazzo Pitti il '900 in mostra con 40 abiti da sogno