Mosca conquistati tre villaggi in tre regioni ucraine

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno conquistato altri tre villaggi in altrettante regioni ucraine: Degtyarinoe nella regione di Kharkiv, Popov Yar in quella di Donetsk e Kamenskoye in quella di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, conquistati tre villaggi in tre regioni ucraine

Mosca prende due villaggi nel Kharkiv e nel Donetsk - Il ministero della Difesa russo annuncia che ieri le truppe russe hanno preso gli insediamenti di Sobolevka, nella regione di Kharkov, e Poddubnoye, nel Donetsk.

Ucraina: Mosca, conquistati due villaggi in regioni Sumy e Dnipropetrovsk - Milano, 7 lug. (LaPresse) – Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno conquistato gli insediamenti di Bessalovka e Dachnoye, rispettivamente nelle regioni ucraine di Sumy e Dnipropetrovsk, dove si è concentrata l’offensiva di Mosca negli ultimi mesi.

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: Mosca ne abbatte 122 - Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha affermato che le difese aeree russe hanno abbattuto tre droni in avvicinamento alla capitale tra le 2 e le 3 del mattino, ora locale. Lo riporta msn.com