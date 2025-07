Sparatoria in strada a Taranto | un morto e tre feriti C’è un fermo

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stata una violenta sparatoria a Taranto, forse un regolamento di conti per il controllo delle piazze di spaccio. Nel conflitto a fuoco è morta una persona e altre tre sono rimaste ferite, una delle quali in maniera gravissima. I colpi sono stati esplosi in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi. La vittima è Carmelo Nigro, 45enne già noto alle forze dell’ordine: era stato coinvolto nell’ operazione antidroga Leon, che aveva portato a una serie di arresti il 6 dicembre 2024, ed era da poco tornano in libertà dopo un periodo ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in strada a Taranto: un morto e tre feriti. C’è un fermo

