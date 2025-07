Come nascono i pianeti | il primo straordinario respiro osservato nel cuore di Orione

Per la prima volta gli scienziati sono riusciti a osservare il momento in cui i gas caldi iniziano a solidificarsi nel disco protoplanetario di una stella, l'evento che dà il via alla formazione di nuovi pianeti. La scoperta a 1.300 anni luce dalla Terra svela i segreti del Sistema solare primordiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

