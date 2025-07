Casa Betania apre a Borgo Ferrovia | Un punto di riferimento per chi ha bisogno

Borgo Ferrovia (Avellino) — È stato inaugurato questa mattina, nei locali adiacenti alla chiesa di Borgo Ferrovia, il nuovo centro di ascolto Casa Betania. La struttura è gestita dalla Caritas diocesana, in collaborazione con la parrocchia di San Francesco d'Assisi.

Nasce a Borgo Ferrovia il Centro di Ascolto Casa Betania, al servizio delle persone fragili del territorio - Un nuovo luogo di prossimità, accoglienza e orientamento al servizio delle persone più fragili del territorio, con particolare attenzione ai giovani: sarà inaugurato venerdì 18 luglio 2025 alle ... Si legge su corriereirpinia.it

Avellino Scalo, aspettando il treno: ecco la rinascita di Borgo Ferrovia - In un tempo in cui le stazioni sembrano luoghi di passaggio anonimi, ad Avellino succede il contrario: è proprio il non partire che diventa il punto di arrivo. Segnala ilmattino.it