Taranto sparatoria con un morto e tre feriti | fermato un 36enne La pista dello scontro tra clan per lo spaccio di droga

C’è un fermo per la sparatoria avvenuta nella serata di mercoledì 16 luglio in via Machiavelli, a Taranto, in cui è rimasto ucciso il 45enne Carmelo Nigro. Nell’agguato sono rimasti gravemente ferite altre persone: Michael Nigro (figlio della vittima, 20 anni), Pietro Caforio (colpito alla testa, 34 anni) e Vincenzo Fago (ferito a una gamba, 65 anni). L’uomo fermato su disposizione dei pm della direzione distrettuale antimafia, è Michele Caforio, di 36 anni, fratello di Pietro, che durante la notte era stato condotto in Questura per essere interrogato. Il precedente del 2020. Tra le piste su cui si indaga ci sono anche presunti contrasti nelle piazze dello spaccio della droga. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: taranto - sparatoria - morto - feriti

Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata - L’omicidio è avvenuto nel quartiere Tamburi, in via Machiavelli. Diversi bossoli rinvenuti in strada.

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti - (Adnkronos) – Un morto e tre feriti, di cui uno gravissimo, ricoverato in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata.

Sparatoria a Taranto:un morto,3 feriti - 5.40 Un morto, tre feriti, di cui uno grave: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, a Taranto, nel rione periferico dei Tamburi.

Sparatoria a Taranto: un morto e tre feriti Vai su X

È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi di Taranto. Secondo fonti dell'Asl, un uomo è deceduto poco dopo il trasporto al pronto soccorso; un altro, colpito all Vai su Facebook

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti; Spari nella notte a Taranto: un morto e 3 feriti, uno è in gravissime condizioni. C’è un fermo; Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti.

Sparatoria a Taranto, un morto e tre feriti. Fermato un uomo - A quanto si è appreso, su disposizione del pm Salvatore Colella e del pm Milto Stefano De Nozza della Dda di Lecce, è stato fermato Michele Caforio, di 36 anni, fratello di Pietro, che durante la ... Da ansa.it

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e 3 feriti. Violento scontro per lo spaccio - Far west nella notte a Taranto: una violenta sparatoria che ha lasciato per terra un morto e tre feriti, di cui uno gravissimo: è il bilancio dello scontro avvenuto a tarda sera nel rione periferico d ... msn.com scrive