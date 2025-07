Grande festa per le azzurre dopo il 2-1 contro la Norvegia a Ginevra e la qualificazione in semifinale agli Europei di calcio femminile

« «Oggi è dove inizia il tuo libro. Il resto è ancora da scrivere », così le azzurre hanno festeggiato la qualificazione alle semifinali degli Europei femminili di calcio: cantando a squarciagola le parole del brano Unwritten di Nastasha Bedingfield. Dopo ventotto anni di attesa, l’Italia torna tra le prime quattro d’Europa battendo 2-1 la Norvegia a Ginevra. Una partita combattuta, primo tempo concluso in pareggio e fiato sospeso fino all’ultimo. Poi ancora la magia della capitana Cristiana Girelli: un colpo di testa preciso all’89? che ha fatto esplodere di gioia le azzurre e tutto il pubblico italiano segando la vittoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Grande festa per le azzurre dopo il 2-1 contro la Norvegia a Ginevra e la qualificazione in semifinale agli Europei di calcio femminile

