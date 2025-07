Un cameraman ha provato a baciarmi ho pensato ‘oh no' | la rivelazione della tennista Danielle Collins

A Wimbledon è stata eliminata al terzo turno da Iga Swiatek, perdendo 2-0, ma Danielle Collins sta facendo parlare di sé per una rivelazione fatta nel corso del podcast "Reign with Josh Smith". La tennista ha infatti raccontato un episodio di molti anni fa, quando era appena professionista. Si tratta di una molestia, come spiegato dalla tennista statunitense: "Ho avuto una situazione difficile quando ho iniziato a giocare nel circuito, con un cameraman molto insistente. Perdo una lunga partita in tre set, esco dal campo tutta contratta, stanca, con mille cose che mi passano per la testa, e questo tizio mi fa: 'Oh Danielle, mi dispiace tanto, posso abbracciarti?'.

