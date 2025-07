Le ultime ore di Erika Ferini trovata morta a Pantigliate | la serata in un locale il viaggio in auto poi il nulla

Pantigliate (Milano), 17 luglio 2025 – Sabato 5 luglio Erika Ferini Strambi aveva trascorso la serata con alcuni amici in un locale d i Segrate. All’una di notte una telecamera di sorveglianza ha ripreso il passaggio della sua auto, una Mini Cooper nera del 2011, a Peschiera Borromeo, in via 2 Giugno, in direzione di Pantigliate. Poi più nulla. Sono questi gli ultimi spostamenti della donna milanese di 53 anni che è stata trovata morta ieri pomeriggio nelle campagne di Pantigliate, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa il 7 luglio ai carabinieri di Milano Monforte. L’uomo non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

