Spiagge come laboratorio di sostenibilità La campagna Stop food oils and fats in the sea al Bagno Gori

Trasformare la vacanza in un'occasione di crescita e responsabilitĂ , partendo da un progetto di animazione per i piĂą piccoli per dimostrare che l'impegno individuale può generare un impatto collettivo. Questo l’obiettivo della campagna “Stop food oils and fats in the sea”, che trasforma le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: campagna - stop - food - oils

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Una grande manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma per “fermare Israele, che ha lanciato, rivendicandola pubblicamente, l’ offensiva finale su Gaza e il piano di eliminazione e deportazione del popolo palestinese sotto gli occhi di tutto il mondo”.

“Stop cellular”, nuova campagna contro piaga telefono al volante - Nuova campagna per fermare l’uso dei telefoni al volante. In Italia è una tra le principali cause di incidenti.

Stop alle truffe contro gli anziani. Al via la campagna ’Siena Sicura’ - Partita ieri la campagna di prevenzione e contratto delle truffe agli anziani. Il progetto ’ Siena Sicura ’, promosso dal Comune di Siena in collaborazione con il ministero dell’Interno, Prefettura di Siena, Questura di Siena, Polizia Locale e Società della Salute senese, ha come slogan ’Conoscere per prevenire, unirsi per difendersi’.

Uno sguardo sulla tappa di Ostia della campagna “STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA”, promossa da #CONOE e Nuova C.Plastica srl. Dalla presentazione... Vai su Facebook

“Stop food oils & fats in the sea”, la campagna ambientale approda ad Ostia https://ilfaroonline.it/2025/07/07/stop-food-oils-fats-in-the-sea-la-campagna-ambientale-approda-ad-ostia/612811/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronac Vai su X

Spiagge come laboratorio di sostenibilità . La campagna “Stop food oils and fats in the sea” al Bagno Gori; Bellaria Igea Marina, al Bagno Gori l’iniziativa “Stop Food Oils and Fats in the Sea”: tra divertimento e responsabilità ambientale; Stop food oils & fats in the sea, la campagna ambientale approda ad Ostia.

“Stop food oils & fats in the sea”, la campagna ambientale approda ad Ostia - Un’iniziativa concreta che unisce ambiente, educazione, comunità e innovazione, portando da Ostia un messaggio chiaro: proteggere il mare parte anche dai piccoli gesti quotidiani ... Riporta ilfaroonline.it

Stop agli oli alimentari in mare: tappa al porto di Ostia, per la campagna partita da Sperlonga - L'estate e il caldo portano con sé un'esplosione di sapori e, sulle tavole, trionfano le ricette fresche dove le conserve a base di olio vegetale sono ... Scrive h24notizie.com