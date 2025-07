K ylie Jenner e sua figlia Stormi – 7 anni – hanno conquistato TikTok c on un tenero momento madre-figlia. Le due hanno postato il loro primo video GRWM – acronimo di Get Ready With Me – un format social amatissimo in cui ci si mostra mentre ci si prepara: trucco, scelta dell’outfit e consigli di bellezza condivisi in tempo reale con i follower. Il video, diventato virale in poche ore, è un concentrato di dolcezza: tra pennelli, risate e complicità, Kylie e Stormi hanno mostrato quanto può essere speciale anche la routine più semplice se condivisa con amore. Kylie Jenner mamma a vent’anni. guarda le foto Kylie Jenner e Stormi, il video che mostra la complicità madre-figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kylie Jenner e la figlia di 7 anni si mostrano complici in un tutorial beauty tra risate, coccole e consigli di bellezza