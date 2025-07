Tra calcio e cultura | il Maxxi ospita un incontro con Vincent Candela

L'appuntamento è per giovedì 17 luglio alle 19. La serata continuerà con la proiezione di "Ogni maledetta domenica" di Oliver Stone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tra calcio e cultura: il Maxxi ospita un incontro con Vincent Candela

Niente alcol ai Mondiali di calcio in Arabia Saudita: “Non cambieremo la nostra cultura per compiacere gli altri” - Un wine blogger aveva diffuso la notizia del via libera al consumo di alcolici durante le partite Fifa del 2034.

San Giorgio di Piano ospita il torneo Boca: calcio e cultura argentina in festa - L’Argentina e il futbol sbarcano nella Bassa. San Giorgio di Piano si veste a festa, da capitale del calcio per un torneo che punta ad avviare un percorso duraturo.

1vs1 - Torna il Giro d'Italia: il quiz tra calcio, cultura e... imprevisti! - Nuova puntata e nuove sfide, torna con un nuovo episodio 1vs1, il brand di intrattenimento creato da GOAL e Calciomercato, e lo fa con un format.

MAXXI: il nuovo monumento nazionale di Roma e la sua evoluzione culturale - Esplora il MAXXI di Roma, un museo che ha conquistato il titolo di monumento nazionale, trasformando la sua offerta culturale per attirare un pubblico più ampio. Si legge su viaggiamo.it