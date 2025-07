Morandi bis colpo di scena al processo | possibile trasferimento a Roma e rischio prescrizione

Il tribunale ha inviato alla Cassazione il fascicolo su barriere a rischio, tunnel pericolosi e report truccati su viadotti extra-Morandi. La Suprema Corte dovrà stabilire se c'è incompetenza territoriale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Morandi bis, colpo di scena al processo: possibile trasferimento a Roma e rischio prescrizione

In questa notizia si parla di: morandi - rischio - colpo - scena

Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi” - La requisitoria del processo per la strage di 43 persone morte nel cedimento del Ponte Morandi. Il pm: la fine del consolidamento spostata da Autostrade per l’Italia più volte, dal 2017 al 2020

Morandi bis, colpo di scena al processo: possibile trasferimento a Roma e rischio prescrizione; A 93 anni per sei giorni in barella al Galliera. La figlia: “Medici e infermieri eroi. È il sistema che non v…; Lo scatto del Majorana-Giorgi, ecco gli studenti al massimo. “Ora ricerca tra storia e spazio”.

Morandi bis, colpo di scena al processo: possibile trasferimento a Roma e rischio prescrizione - Il tribunale ha inviato alla Cassazione il fascicolo su barriere a rischio, tunnel pericolosi e report truccati su viadotti extra- Lo riporta ilsecoloxix.it

Ponte Morandi, colpo di scena al processo. Le difese rinunciano a ... - Le difese rinunciano a centinaia di testi Dopo una pausa di dieci giorni, è ricominciato con una maxi sforbiciata ai testimoni ... Da quotidiano.net