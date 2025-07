Cardiologia pediatrica nuova convenzione Asl Toscana Sud Est e Meyer per la cura vicino casa

Arezzo, 17 luglio 2025 – Si amplia e si rafforza il rapporto di collaborazione fra Asl Toscana Sud Est e Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS di Firenze grazie ad una nuova convenzione, della durata di due anni, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. L'accordo, grazie al contributo economico dell’Associazione “Cuore di Bimbo” e del Comitato Aretino Neonatologia Aps, incrementa le prestazioni della cardiologia pediatrica attraverso una maggiore presenza al San Donato di Arezzo del dr. Giovanni Calabri, cardiologo referente Meyer della Rete Cardiologica Pediatrica. Una convenzione che conferma anche la presenza sull’ospedale di Nottola e al quale quest’anno si aggiunge una novitĂ : l’estensione del servizio all’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cardiologia pediatrica, nuova convenzione Asl Toscana Sud Est e Meyer per la cura vicino casa

