Chiude Festa Ottavio | storica attività di calzature ad Avellino

Terminerà ufficialmente la sua attività domenica 28 luglio Festa Ottavio S.A.S. di Pistolesi Carmine & C., storico negozio di calzature situato in Via Guarini, nel centro di Avellino. Il punto vendita, attivo da anni nel settore, è stato a lungo un riferimento per la clientela locale. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it