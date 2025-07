Frutti di bosco | dal cuore al controllo del peso ecco perché mangiarli soprattutto se fai sport

Sempre più amati dagli italiani, i berries rappresentano un alimento salutare, buono, rinfrescante e utile anche per chi pratica attività fisica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frutti di bosco: dal cuore al controllo del peso, ecco perché mangiarli (soprattutto se fai sport)

Dieta ricca di flavonoidi con tè nero, mele e frutti di bosco: per invecchiare meglio - Da un lato ci sono gli anni che passano. E con la senescenza purtroppo aumentano anche i rischi di malattie croniche, di possibili deficit cognitivi, di fragilità fisica.

I mirtilli rossi prevengono le malattie cardiovascolari e riducono il rischio di infarto; La dieta mediterranea modificata è 2 volte più efficace dell'originale per proteggere il cuore, l'ultimo studi.

Frutti di bosco: dal cuore al controllo del peso, ecco perché mangiarli (soprattutto se fai sport) - Scopriamo tutti i benefici dei frutti di bosco per la salute, dal cuore al senso di sazietà. Secondo gazzetta.it

Frutti di bosco contro l’invecchiamento e per difendere il cuore - L’intuizione che i frutti di bosco facciano bene alla salute non è cosa nuova, ma oggi arriva la conferma scientifica: fragoline, lamponi, more e mirtilli contengono ferro e antiossidanti ... Lo riporta greenme.it