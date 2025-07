Benevento undicesimo acquisto | un corazziere per mister Auteri

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ un fiume in piena il Benevento che ha chiuso il suo undicesimo colpo in poco piĂą di due settimane. Il club di via Santa Colomba si è assicurato il difensore Diego Borghini, capitano dell’Albinoleffe con un curriculum di 208 presenze in serie C. Il 28enne è alto 1,89 centimetri e risponde perfettamente all’identikit individuato da mister Auteri che aveva chiesto difensori strutturati fisicamente e di grande esperienza. Si tratta di un nome giĂ conosciuto da Marcello Carli perchĂ© è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli all’epoca in cui l’attuale direttore tecnico della Strega era alle dipendenze del club toscano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, undicesimo acquisto: un corazziere per mister Auteri

In questa notizia si parla di: benevento - undicesimo - mister - auteri

Il Benevento Calcio rende noto di aver definito le date delle amichevoli estive nel corso del ritiro di precampionato. In occasione delle prime gare casalinghe, saranno aperte al pubblico le tribune dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” e il settore distinti dello Stadi Vai su Facebook

#SERIE C NOW: BENEVENTO-AVELLINO CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER AUTERI; Benevento Calcio: I Convocati di Auteri per la Sfida contro il Potenza; PRESENTAZIONE DI MISTER PAZIENZA: CONFERENZA STAMPA DOMANI ALLE ORE 17:30, CON LUI CI SARA' ANCHE IL DT CARLI.

Benevento, mister Auteri verso la conferma per la prossima stagione - L'impressione è che non passerà molto tempo: fisiologicamente, entro e non oltre la metà giugno si saprà se Auteri sarà l'allenatore del Benevento anche nella prossima stagione oppure no. Secondo ilmattino.it

Benevento, l'esonero di Auteri è ufficiale: arriva un ex Napoli - MSN - Archiviato l'esonero di mister Gaetano Auteri, ufficializzato questa mattina, il Benevento ha ora comunicato la propria decisione: il club sannita già da qualche giorno aveva dato chiari segnali ... Si legge su msn.com