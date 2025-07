DAMIANO DAVID È L’ARTISTA ITALIANO PIÙ ASCOLTATO AL MONDO SU SPOTIFY con “THE FIRST TIME” e “NEXT SUMMER” A GUIDARE LA CLASSIFICA SOLD OUT TUTTE LE DATE EUROPEE E I TRE APPUNTAMENTI IN ITALIA DEL WORLD TOUR 2025 7 OTTOBRE MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT) 11 (SOLD OUT) e 12 OTTOBRE (SOLD OUT) ROMA, Palazzo dello Sport SI AGGIUNGE UN NUOVO SOLD OUT A MELBOURNE IN AUSTRALIA ATTUALMENTE IMPEGNATO NEL SUO TOUR DI FESTIVAL ESTIVO, PARTITO DA SEUL E CHE TERMINERÀ AL LOLLAPALOOZA DI CHICAGO. SU INVITO DELL’ACADEMY  IL 29 LUGLIO SI ESIBIRÀ IN UNO SPECIALE SHOWCASE AL GRAMMY MUSEUM DI LOS ANGELES  DAMIANO DAVID  raggiunge un nuovo importante traguardo: è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo album domina la classifica con 8 brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

