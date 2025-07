Laura Pausini annuncia il nuovo singolo – cover La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Laura Pausini ha annunciato a sorpresa sui social il suo ritorno. La cantante ha svelato il titolo del nuovo singolo che altro non è la cover de “ La mia storia tra le dita “, successo internazionale del 1994 di Gianluca Grignani. Laura Pausini cover di Gianluca Grignani nel nuovo singolo “La mia storia tra le dite”. E’ ufficiale: Laura Pausini torna con un nuovo singolo a settembre 2025. La cantautrice romagnola a distanza di due anni da “Anime Parallele”, diciannovesimo album di inediti, ha annunciato il titolo di un nuovo brano. Attenzione: si tratta di una cover de “La mia storia tra le dita “, successo senza tempo del 1994 di Gianluca Grignani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Laura Pausini annuncia il nuovo singolo – cover “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

In questa notizia si parla di: laura - pausini - singolo - cover

Laura Pausini dimagrita di 20 chili, come ha fatto? Ecco la dieta della cantante - Che dieta ha seguito Laura Pausini per dimagrire 20 chili? Di seguito la sincera confessione della cantante sul suo percorso per perdere peso corporeo.

Laura Pausini: “Ho perso 20 chili senza fare punture e senza i metodi che vanno di moda oggi. Controllo le controindicazioni prima di mettere qualcosa nel corpo” - Il fisico asciutto e snello sfoggiato nelle recenti foto delle vacanze pasquali ai Caraibi aveva scatenato la curiosità (e le speculazioni) dei fan.

Laura Pausini "dimagrita di 20kg": la foto in costume, "è irriconoscibile" - C'è una nuova Laura Pausini. E qualcuno la definisce addirittura "irriconoscibile", non senza un pizzico di malizia.

Laura #Pausini lancia il singolo "La mia storia tra le dita". Gianluca #Grignani la fulmina: "Brano mio" #17luglio #iltempoquotidiano #musica #polemica https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/07/17/news/laura-pausini-la-mia-storia-tra-le-dita-grignani-cover-brano- Vai su X

“È doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io” Gianluca Grignani ha contestato a Laura Pausini l’uscita del suo nuovo brano, La mia storia tra le dita, ricordandole che si tratta di una Vai su Facebook

Il botta e risposta social tra Laura Pausini e Gianluca Grignani per la cover di “La mia storia tra le dita”: cosa è successo; Laura Pausini annuncia il singolo La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani si arrabbia; Laura Pausini annuncia il singolo-cover “La mia storia tra le dita”.

Laura Pausini lancia "La mia storia tra le dita". Grignani la fulmina: "Brano mio" - Come accade ormai nell'arco di ogni estate degna di essere tale, anche quest'anno la polemica musicale è servita. Segnala iltempo.it

Botta e risposta tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Cosa è successo - I due artisti si sono punzecchiati a distanza su Instagram subito dopo l'annuncio fatto dalla cantante sul suo prossimo singolo in uscita ... Riporta msn.com