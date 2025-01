Vanityfair.it - L'amore breve e sofferto tra Bob Dylan e Joan Baez: dal primo incontro a New York alla brusca fine durante un tour nel 1965

Quando lo vide per la prima volta, la musicista lo trovò brillante ed eccezionale. Iniziò una collaborazione molto stretta sfociata presto in un sentimento che si consumò in poco tempo. In A Complete Unknown, il film di James Mangold su Bobinterpretato da Chalamet, va in scena anche la storia tra i due artisti. Qui vi raccontiamo com'è andata davvero