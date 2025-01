Abruzzo24ore.tv - Weekend pazzo: dal sole cocente alla bufera di neve! Dove mettersi al riparo?

Roma - L'Italia si prepara a un roller coaster meteorologico: dopo una breve tregua anticiclonica, un'imponente perturbazione porterà piogge intense al Nord e nevicate abbondanti in montagna. Scopri tutte le zone interessate e come organizzare al meglio il tuo fine settimana. L'alta pressione, che ha regalato qualche ora di tregua al nostro Paese, sta per lasciare il posto a un'irruzione di aria più fresca e instabile. Domenica, infatti, un nuovo fronte perturbativo si abbatterà sull'Italia, portando con sé piogge e temporali al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi. Le regioni più colpite saranno il Norst e il Nordest, con precipitazioni diffuse e persistenti. In particolare, la Liguria, la Lombardia e il Triveneto dovranno fare i conti con forti piogge e raffiche di vento. Le nevicate interesseranno invece le Alpi a partire dai 1200-1400 metri, con accumuli significativi sulle quote più elevate.