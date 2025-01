Helena e Zeudi preparatevi Grande Fratello lo scoop pazzesco | è già tutto pronto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tutti pazzi perPrestes eDi Palma. La fotomodella brasiliana e l’ex miss Italia formano la coppia che più di tutte fa sognare i fan del. A sostenere il loro amore sui social ci sono persone dail mondo. Ma il fenomeno Zelena non dilaga solo sul web.sono anche le due concorrenti che stanno ricevendo il maggior numero di aerei di coppia. Hanno surclassato tutti, sia gli “Shailenzo” che i “Tommavi”. Non pervenuti, invece, aerei per la nuova ship tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.I sostenitori disono estremamente attivi, tanto che ilha preso la storica decisione del ripescaggio, grazie al qualeha potuto riabbracciare la sua “Sssseudiii”. Nonostante alti e bassi, per “Zelena” non hanno mai smesso di volare striscioni con frasi romantiche tratte dai film, slogan di incoraggiamento, messaggi d’amore: il cielo sopra la casa più spiata d’Italia non è mai stato così affollato.