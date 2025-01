Isaechia.it - Temptation Island, Vittoria ironizza sull’aspetto estetico della nuova fidanzata del suo ex Alex Petri: la reazione di lei (Video)

Tra gli ex protagonisti dici sono ancheBricarello e, che hanno preso parte alla penultima edizione del reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.Dopo essere usciti separati dal programma, entrambi hanno intrapreso nuove conoscenze e relazioni e negli ultimi giorniè uscito allo scoperto con la, Arianna Curci.Propriorelazione trae Arianna ha parlato, nel corso di una chiacchierata con i suoi followers su Instagram. La Bricarello, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan proprio in merito al rapporto tra il suo ex fidanzato e Arianna (QUI per leggere le sue parole).L’ex di, in particolare, dapprima ha risposto ad un utente che le chiedeva se sentisse la mancanza die cosa pensasse del fatto che avesse unacompagna: “Contenta per lui, l’unica cosa che mi manca di lui e il suo cane”.