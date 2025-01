Ilgiorno.it - Fermato per spaccio in centro a Milano, gli trovano in casa una stanza segreta con mitragliatrici e fucili

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 gennaio 2025 –inperché si guardava intorno con fare sospetto, un uomo di 44 anni, Giovanni Abilone, è stato poi arrestato dalla Polizia di Stato per una sfilza di ipotesi di reato:di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, armi da guerra e armi clandestine con relativo munizionamento. Abilone non sarebbe uno qualsiasi: si tratterebbe di uno degli "esponenti mafiosi" collegati al "mandamento di Castelvetrano" di Matteo Messina Denaro, morto nel 2023, e dei presunti affiliati dell'alleanza tra tre mafie, Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta. I controlli antiLa scoperta dell’arsenale L’inchiesta Hydra I controlli antiMa andiamo con ordine. Ieri pomeriggio gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti in zona Monforte Vittoria, hanno notato in via Archimede un uomo, a bordo della sua auto, intento a guardarsi intorno con fare sospetto.