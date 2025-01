Oasport.it - Superbike, a Jerez i primi test ufficiali in vista del Mondiale 2025. Assente Razgatlioglu per infortunio

Prosegue il conto alla rovescia indel, con la prima finestra dicollettivipre-stagionali in programma tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio ade la Frontera. Il circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto accoglierà tutti i team protagonisti della prossima stagione e c’è grande attesa per verificare gli effetti del nuovo regolamento tecnico.La massima categoria riservata alle derivate di serie propone infatti diverse novità importanti, tra cui l’abolizione del limite ai giri motore e altre modifiche relative alle zavorre per i piloti, concessioni, super concessioni, carburante limitato e molto altro. Si preannuncia dunque unaforse non stravolta, ma sicuramente rinnovata su più fronti.Anon ci sarà però il campione del mondo in carica Toprak, costretto a saltare ispagnoli per un recenteal dito indice della mano destra rimediato in allenamento con una moto da enduro.