Lucio Corsi a Sanremo 2025 con Volevo essere un duro | Felice di esserci Non avrò uno stylist Mi trasporta la musica non i vestiti in sé

pronto a partire per il Festival di(11-15 febbraio), in gara per la prima volta, con il brano “un”. Il cantante ci riceve presso l’Antica Trattoria Ambrosiana, un punto storico di Milano situato nel quartiere Niguarda, luogo del cuore dell’artista che ha scelto proprio come casa dove vivere.con “un”“Sonodial festival proprio perchè è il festival della canzone italiana. Puntiamo il faro sulle canzoni, sulla, sugli strumenti.va vista come un’esperienza non un traguardo. Dicono sia un frullatore: beh vediamo se riusciamo a schivare le lame“. L’artista di recente è stato aper girare Vita da Carlo, con Carlo Verdone: “Aci sono stato per girare la serie Vita da Carlo, anche questa è una coincidenza molto particolare, io credo molto nelle coincidenze”.