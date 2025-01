Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, aggiornamenti anche sull’esterno portoghese: cosa filtra sul suo recupero verso Brugge-Juve. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, glisul: ancora lavoro a parte. La sua presenza in Champions rimane in dubbioArrivano importantisu Francisco. Come appreso dantusnews24,oggi l’esternoha lavorato a parte alla Continassa. L’ex Porto non è ancora recuperato e non è rientrato in gruppo.La sua presenza in Champions League, per la trasferta di Bruges, rimane in dubbio. Le sue condizioni verranno monitorate nella giornata di domani, alla vigilia del match.Leggi suntusnews24.com