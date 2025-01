Nerdpool.it - Nintendo rivela ufficialmente Switch 2

finalmente la sua prossima console denominata2, mostrando le nuove funzionalità e il design dell’hardware. Nel trailer possiamo trovare anche degli spezzoni di un presunto nuovo Mario Kart e infine ls data per ilDirect dedicato alla nuova console.Il trailer ha confermato la presenza del sensore ottico e i Joy-Con magnetici, che sembrano scattare in posizione appena si avvicinano ai lati della console, invece di dover essere appoggiati lungo una guida. La console stessa è leggermente più grande della prima versione ed il colore dei Joy-Con è prevalentemente sul nero con qualche bordo azzurro e rosso; il dock per collegare la console alla TV è leggermente curvato. Questo al momento è tutto quello che sappiamo su2, restiamo in attesa di saperne di più su eventuali nuove funzioni!2 ExperienceI fan alla ricerca di ulteriori informazioni dovranno aspettare un po’ più a lungo poiché un approfondimento dedicato (cioè ilDirect) per2 si svolgerà il 2 aprile 2025.