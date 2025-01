Liberoquotidiano.it - Riccardo Mazza, ecco gli step formativi e imprenditoriali per costruire un business con il Self Publishing

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 17 gennaio 2025. - Ilè molto più di una semplice alternativa all'editoria tradizionale: è un fenomeno in crescita che sta trasformando il mondo della scrittura. “Chiunque abbia una storia da raccontare può pubblicarla e condividerla con il mondo”, spiega AUDIO , giovane imprenditore di successo e punto di riferimento per chi desidera entrare in questo settore innovativo.A soli 25 anni,ha costruito unbasato sulriuscendo a formare altre persone, più o meno giovani, su questo nuovo modello di.E' dimostrato infatti, che con l'utilizzo di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, è possibile trasformare un'idea in un prodotto di successo. Dalle fiabe per bambini ai quaderni per organizzare le password, il modello diabbraccia una vasta gamma di prodotti, sempre con un occhio attento al mercato.