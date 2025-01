Thesocialpost.it - Esonda il fiume, emergenza maltempo in Italia: strade invase dall’acqua

Leggi su Thesocialpost.it

La pioggia continua a colpire la Sicilia e, sebbene si preveda una breve pausa, non si possono escludere ulteriori peggioramenti nelle prossime ore, con possibilità di forti precipitazioni.Le Eolie stanno vivendo la situazione più critica, essendo isolate da ieri sera a causa del deterioramento delle condizioni meteorologiche. Nel tardo pomeriggio si sono registrati venti che hanno raggiunto i 60 km orari, causando allagamenti in numerosi centri e riportando in superficie materiali precedentemente rimossi.Le frazioni di Lipari si trovano in difficoltà, così come il centro della città. A Vulcano, nella zona in cui è in costruzione il porto, si è verificata una tempesta. L’unico traghetto in partenza da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina ha dovuto rinunciare all’approdo a Vulcano a causa del mare agitato e delle raffiche di vento.