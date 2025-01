Adsp del Mar Tirreno Centrale delusa per la ripresa dello sciopero | Ragioni incomprensibili

Leggi su Ildenaro.it

“Apprendiamo, con disappunto, dal comunicato sottoscritto dalle OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti la prosecuzionea decorrere dal prossimo 3 febbraio delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Autorità di Sistema Portuale del Marperche non riusciamo a comprendere”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’del Mar. “Sorvolando sulle ingenerose e lesive affermazioni contenute nel comunicato – prosegue la nota -, questa Governance conferma l’impegno di provvedere entro il corrente mese, a liquidare tutti i corrispettivi per l’adeguamento Istat nonché gli arretrati (il tutto sul capitale rivalutato su ogni singolo anno) in conformità con l’articolato parere dell’AvvocaturaStato che in queste ore è stato trasmesso alla Port Autority; tanto a conferma dell’impegno assunto dall’amministrazione in occasione dell’incontro con i sindacati avvenuto lunedì 13 gennaio scorso che proprio sulla base di questo impegno avevano deciso di sospendere la protesta.